F1, test Renault per Alonso: "Sensazione incredibile"

Fernando Alonso si è messo al volante di una Renault del 2018 per un test di 100 km in cui ha riassaggiato la guida di F1 dopo tanto tempo: “Ritornare al volante di una Formula 1 è una sensazione incredibile. Dopo gli ultimi due anni, trascorsi senza guidare una Formula 1, adesso non vedo davvero l’ora. È come un nuovo inizio: rimanere sorpresi dalla velocità della macchina, dalle prestazioni dei freni, dalla rapidità in curva, un sacco di cose che mi sorprenderanno di nuovo”.

“Per me è molto speciale tornare in pista a Barcellona, ricordo il mio primo test con la Benetton nel 2000, proprio in questo circuito. Adesso ritorno in questa pista, 20 anni dopo, per un’altra prima volta. Sono davvero entusiasta. Non è stato semplice prepararsi per questo test. Non è stata una preparazione normale, a causa delle restrizioni causate dal Covid-19, ho passato pochi giorni al simulatore. Ma siamo comunque pronti, del resto si tratta solo di 100 km, è un filming day. Proveremo a sfruttare al massimo questi giri, per fare delle belle immagini. So già che scoprirò tante cose nuove durante questi giri, adotterò un approccio molto aperto. Proverò a imparare il più possibile in ogni kilometro”.

OMNISPORT | 13-10-2020 14:00