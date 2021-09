F1, Toto Wolff perdona Valtteri Bottas: "E' frustrato"

Il boss della Mercedes Toto Wolff ha commentato così l’atto di “ribellione” di Valtteri Bottas, che nel finale del Gran Premio d’Olanda ha fatto registrare il giro veloce, costringendo così Lewis Hamilton a rientrare in fretta e furia ai box per montare le nuove gomme e fare il tempo all’ultimo giro.

“È stata una ‘provocazione’ comprensibile. Valtteri riceve spesso delle indicazioni perché questo campionato è molto combattuto. Ha alzato il piede nell’ultimo settore, ed è stato chiaro che Lewis avrebbe poi realizzato il giro più veloce, e Bottas lo sapeva. Alla fine Lewis ha ottenuto il punto in più per il mondiale piloti, ed è stato un bene”, ha spiegato Wolff dopo la gara.

“Lewis avrebbe dovuto rinunciare a quel punto in più e non sarebbe stato giusto, anche perché fino a quel momento era stato lui ad aver registrato il giro più veloce. In ogni caso, bisogna capire un certo grado di frustrazione in Valtteri, ma alla fine tutto è andato bene. Ne parleremo nel modo più amichevole e professionale possibile”, ha tagliato corto il campo del team tedesco.

