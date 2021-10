F1, Turchia: Hamilton davanti, ma Leclerc sogna. Verstappen soffre

Lewis Hamilton è stato il più veloce nelle seconde libere del Gran Premio di Turchia di Formula 1. Il pilota della Mercedes, che già aveva primeggiato al mattino, è davanti a tutti anche nella sessione pomeridiana con il tempo di 1’23″804. Il pilota inglese domenica avrà una penalità di 10 posizioni in griglia di partenza perché cambierà il motore a combustione interna della sua power unit.

Oltre ad Hamilton e alla Mercedes, ha brillato la Ferrari, che considerata la penalizzazione del driver britannico sogna in grande per domenica: Charles Leclerc è secondo con il tempo di 1’23″970. Sia il pilota monegasco sia l’altro ferrarista Carlos Sainz, che si è concentrato maggiormente sul ritmo gara visto domenica che partirà dall’ultima posizione per la sostituzione del motore, hanno dato segnali incoraggianti anche sul passo gara: le vetture del Cavallino sono inferiori solo alle due Mercedes, e l’obiettivo podio è concreto.

In difficoltà Max Verstappen, che ha lamentato ancora problemi a centrocurva e non è contento del bilanciamento della sua Red Bull. Il pilota olandese, in lotta per il titolo, ha chiuso al quinto posto, anche alle spalle del compagno di scuderia Perez.

F1, libere Gran Premio Turchia (primi dieci)

1 L. Hamilton Mercedes 1’23″804

2 C. Leclerc Ferrari 1’23″970

3 V. Bottas Mercedes 1’24″214

4 S. Perez Red Bull 1’24″373

5 M. Verstappen Red Bull 1’24″439

6 L. Norris McLaren 1’24″525

7 F. Alonso Alpine 1’24″660

8 E. Ocon Alpine 1’24″672

9 P. Gasly AlphaTauri 1’24″756

10 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’24″796

OMNISPORT | 08-10-2021 15:13