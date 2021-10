F1, ufficiale il calendario 2022: esulta l'Italia e la Ferrari

15-10-2021 19:00

E’ ufficiale, nella prossima stagione di F1 in Italia verrà corso sia il GP di Monza che quello di Imola (accordo con quest’ultimo fino al 2025). L’unico paese a fare doppietta, può esultare anche la Ferrari. Il calendario del 2022 è stato stilato: si inizia a Sakhir il 20 marzo e si conclude ad Abu Dhabi il 20 novembre.

La notizia è stata riportata anche dal Ministro degli Esteri Luigi Di Maio: “Adesso è ufficiale, il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna sarà nel cartellone della Formula 1 anche nella prossima stagione. È stato siglato un accordo fino al 2025. L’Italia avrà due gran premi di F1: Monza e, appunto, Imola. Un lavoro di squadra, per il quale ringrazio i ministri Giovannini e Franco, Agenzia ICE e ACI Automobile Club d’Italia, e che ha visto un importante impegno finanziario del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, oltre che la sinergia tra governo centrale e Regione Emilia-Romagna”, scrive il ministro sui propri social.

“Con il presidente Stefano Bonaccini infatti abbiamo deciso di unire le forze e riportare a Imola un gran premio prestigioso per tutta l’Italia, volano per il turismo e per tutto il nostro Made in Italy. Questa è l’Italia che eccelle, con visione e programmazione, che attraverso competizioni internazionali riesce a mettere in risalto le nostre bellezze e competenze. E come sempre la Farnesina è in prima linea per valorizzare il brand Italia”, ha concluso.

Un traguardo importante per l’Italia, come ha sottolineato anche il presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani su Twitter: “Oggi è un grande giorno per lo sport italiano, che corona un anno di successi: è ufficiale che l’Italia nel 2022 ospiterà strutturalmente – e non come recupero di Gp persi per Covid – due Gran Premi di F1, perché alla storica data di #Monza si aggiunge il GP di #Imola ad aprile. Il doppio appuntamento di Monza e Imola in #F1 è un risultato storico che si deve al lavoro di squadra tra ACI, Governo e la Regione Emilia-Romagna. Inoltre ringrazio di cuore JeanTodt, Presidente FIA, e Stefano Domenicali, General Manager di FOM, per il loro insostituibile appoggio”.

F1, CALENDARIO UFFICIALE 2022

1. GP Bahrain (Sakhir): 20 marzo

2. GP Arabia Saudita (Jeddah): 27 marzo

3. GP Australia (Melbourne): 10 aprile

4. GP Emilia Romagna (Imola): 24 aprile

5. GP Miami (Miami): 8 maggio

6. GP Spagna (Barcellona): 22 maggio

7. GP Monaco (Monte Carlo): 29 maggio

8. GP Azerbaijan (Baku): 12 giugno

9. GP Canada (Montreal): 19 giugno

10. GP Gran Bretagna (Silverstone): 3 luglio

11. GP Austria (Spielberg): 10 luglio

12. GP Francia (Le Castellet): 24 luglio

13. GP Ungheria (Budapest): 31 luglio

14. GP Belgio (Spa-Francorchamps): 28 agosto

15. GP Olanda (Zandvoort): 4 settembre

16. GP Italia (Monza): 11 settembre

17. GP Russia (Sochi): 25 settembre

18. GP Singapore (Marina Bay): 2 ottobre

19. GP Giappone (Suzuka): 9 ottobre

20. GP Stati Uniti (Austin): 23 ottobre

21. GP Messico (Città del Messico): 30 ottobre

22. GP Brasile (Sao Paulo): 13 novembre

23. GP Abu Dhabi (Yas Marina): 20 novembre

