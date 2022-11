F1, ultima gara per Vettel: l'omaggio della Ferrari

17-11-2022 13:19

Quella di Abu Dhabi sarà l’ultima gara per Sebastian Vettel, ex pilota della Ferrari e quattro volte campione del mondo con la Red Bull. Dopo due anni non all’altezza con l’Aston Martin, il pilota tedesco ha preferito dire addio alla Formula uno, senza però chiudere definitivamente le porte in futuro.

In conferenza stampa, Vettel ha ammesso: “Sarà l’ultimo GP, sono consapevole di quello che sta accadendo. Come sarà poi, non lo so… Dovrete chiedermelo poi se ci rivedremo in giro. Non c’è solo un momento da ricordare, ci sono tanti momenti da ricordare. Le prime volte di ogni cosa magari spiccano sulle altre. Ci sono stati momenti belli e altri meno. Ma ho imparato tanto anche dagli ultimi anni, anche se non sono stati facili e non abbiamo vinto nulla“, spiega il nativo di Heppenheim alla stampa.

Intanto, la scuderia di Maranello ha pubblicato sui suoi profili social una foto di “Seb” in tuta Ferrari, con la didascalia: “Domenica saluteremo un’icona del nostro sport“.

A proposito di Ferrari, l’ex compagno Leclerc ha speso solo belle parole per Vettel: “Ci mandiamo ancora messaggi. Mancherà a tutti nel paddock, perché è una persona davvero gentile per essere un pilota di F1. È sicuramente il più grande lavoratore nel paddock. Quando sono passato dalla F2 all’Alfa Romeo prima e alla Ferrari poi, quando arrivavo in squadra era già in piedi da un’ora e mezza. Ho preso da lui, perché adesso arrivo presto e esco tardi dalla Scuderia. All’inizio c’erano piccoli dettagli di cui non mi occupavo: lui sì e quelli facevano la differenza. Averlo accanto mi ha aiutato molto, è stato un maestro valido“.