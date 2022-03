F1, Valtteri Bottas: "Sensazioni buone dopo la prima giornata"

18-03-2022 18:02

Il finlandese dell’Alfa Romeo Valtteri Bottas si prende il sesto crono al termine delle prime FP2 stagionali sulla pista del Bahrain. Bottas conclude le libere a un secondo dal leader Verstappen, confermando le buone sensazioni pre stagionali anche sul motore Ferrari.

Queste le parole dell’ex alfiere Mercedes ai microfoni di Sky Sport:

“Al termine di questa prima giornata le sensazioni sono ottime. Non siamo messi male. Ci sono delle informazioni e dei dati che mi rendono felice, anche se non è facile valutare alcune posizione. Il propulsione Ferrari non mi ha dato noia, ma la prova del nove sarà domani, quando tutti spingeranno al massimo”.

OMNISPORT