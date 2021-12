F1, Bottas severo con se stesso: "Sento di aver fallito in Mercedes"

17-12-2021 20:27

Due secondi posti nella classifica piloti, nel 2019 e 2020, e cinque titoli costruttori consecutivi. Questo il bilancio di Valtteri Bottas nel suo listo in Mercedes dal 2016 al 2021. A contorno di questo ci sono 10 vittorie (meno di Verstappen e Vettel nello stesso periodo), 58 podi e 20 pole position. Numeri comunque importanti ma non sufficienti se ci considera il fatto che il finlandese ha guidato per cinque anni una vera e propria astronave rispetto a tutte le altre monoposto del lotto.

Aver diviso il box con un certo Lewis Hamilton non avrò certamente aiutato, ma questa è stata l’occasione della vita per Bottas, e non è stato capace di sfruttarla. Per il nativo di Nastola il trasferimento in Alfa Romeo rappresenta l’inizio di una nuova, interessante avventura. Nel corso di un’intervista al New York Times, Bottas però è consapevole che avrebbe potuto dare di più:

“Sicuramente mi sento, almeno in un certo senso, di aver fallito, ma guardando indietro credo di aver fatto tutto quello che potevo”.

Bottas, però, sa che deve portare gli aspetti positivi vissuto con il team di Brackley con sé in Alfa Romeo se vuole continuare a svilupparsi come pilota:

“Questo sarà importante andando avanti, pensando ai titoli costruttori che abbiamo vinto insieme, all’enorme quantità di punti fatti. Con Hamilton siamo stati ottimi compagni di squadra. Io ho ottenuto alcune vittorie, ho fatto un sacco di pole, quindi ho bisogno di portare queste cose buone con me quando mi guardo indietro penso di aver ottenuto qualcosa. Forse non ancora quella grande coppa d’oro che mi sono detto che avrei vinto quando avevo sei anni, ma comunque qualcosa”.

OMNISPORT