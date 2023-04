F1, venduti pochissimi biglietti per Monza e Imola

Colpa dello scarso rendimento dei ferraristi secondo il numero uno dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani

25-04-2023 13:24

I Gp di Monza e di Imola forse quest’anno non faranno il pienone. Colpa dello scarso rendimento delle Ferrari di Leclerc e Sainz. A lanciare l’allarme sui pochi biglietti venduti è Angelo Sticchi Damiani, presidente dellAci. Il gran premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna è in programma il 21 maggio, quello d’Italia il 3 settembre.

Nel 2022, invece, Imola e Monza furono da sold out. Sticchi Damiani dice: “Dobbiamo mantenere gli impegni con la Formula Uno, e le vendite dei biglietti per le due gare non stanno andando come sperato. È determinante il rendimento della Ferrari: quando va bene si alzano i picchi degli acquisti”.