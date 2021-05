F1, Verstappen deluso ma consapevole

Max Verstappen non ce l’ha fatta. Lewis Hamilton ha avuto la meglio sull’olandese che a fine gara è apparso molto deluso: “Me l’aspettavo che sarebbe andata così. Già verso la fine dello stint con le soft era chiaro che la Mercedes aveva più passo, non potevo fare molto di più. Quando hanno fatto l’altra sosta ho capito che era finita, mi sono sentito un po’ una vittima in quella situazione. Non so li avremmo ripresi facendo un’altra sosta, oggi loro avevamo un passo migliore di noi. Ho provato tutto ma non è stato sufficiente”.

Red Bull forte ma non ancora al top: “Questa gara dimostra che non siamo ancora al livello che vogliamo, dobbiamo spingere per cercare di recuperare. Al momento siamo più lenti, ma comunque meglio rispetto all’anno scorso”, ha concluso Verstappen.

OMNISPORT | 09-05-2021 17:22