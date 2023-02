F1, Verstappen domina il test in Bahrain: le considerazioni di Horner

Il team principal della Red Bull: "Abbiamo messo a segno un buon numero di chilometri e ottenuto indicazioni importanti".

23-02-2023 19:12

Il team principal della Red Bull Christian Horner, nel corso della conferenza stampa odierna, ha detto la sua dopo il test in Bahrain: “Oggi, come ogni volta, è come vivere il primo giorno di scuola – sorride –. C’è sempre tanta emozione e curiosità per scoprire tutte le vetture e vedere come hanno lavorato i rivali. Nel nostro caso posso dire che si sia trattata di una sessione di buon senso per scoprire nel migliore dei modi la nostra macchina”.

“Mi pare che la RB19 sia la normale evoluzione della RB18 – continua Horner -. Abbiamo messo a segno un buon numero di chilometri e ottenuto indicazioni importanti. Max Verstappen ha girato tutto il giorno senza problemi e ha lavorato sul programma prestabilito. Ha detto che c’è un grosso avvallamento al termine del rettilineo del traguardo, che penso abbia condizionato tutti. Nel complesso abbiamo cercato qualche assetto particolare per capire le reazioni della vettura”.