F1, Verstappen: "Mercedes davanti? Abbiamo lavoro da fare"

20-05-2022 20:26

Venerdì positivo per Max Verstappen e la Red Bull: il pilota olandese e la scuderia austriaca non hanno particolarmente brillato sul giro secco nelle ligere in Spagna, ma sono risultati i migliori sia sul passo gara sia nel consumo delle gomme.

“I long-run sembravano buoni. Sono contento di questo, ma dobbiamo trovare un compromesso, perché sul giro secco abbiamo del lavoro da fare. Qui è dura per le gomme, in termini di bilanciamento non siamo ancora del tutto soddisfatti”.

La Mercedes è tornata molto veloce sul giro secco: “Ho la mia tabella dei tempi, lo vedo, abbiamo solo del lavoro da fare sul giro singolo”.

