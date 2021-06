F1, Verstappen: “Nessun compromesso, l’obiettivo per il 2022 è al 100%”

Archiviata la meritata vittoria al GP di Stiria, Max Verstappen ha voluto chiarire che la Red Bull non ha sacrificato il prossimo anno, dove entrerà in vigore il nuovo regolamento tecnico, in favore dell’attuale stagione dove la scuderia di Milton Keynes sta dimostrando maggiore competitività della Mercedes come si evince dalla leadership in entrambe le classifiche iridate.

Il Pilota olandese infatti ha ammesso come il team sia al lavoro sul progetto legato alla stagione 2022 ma al tempo stesso non vuole perdere l’importante opportunità che si è presentata in questo Mondiale.

“Non so cosa stia succedendo con le altre squadre, ma so che ovviamente da parte nostra miglioriamo la nostra macchina quasi ogni gara. Penso sia molto importante perché abbiamo una buona opportunità per fare una buona stagione – ha detto Verstappen, citato da RaceFans – Sono fiducioso, ovviamente l’obiettivo per il prossimo anno è al 100%. Finora non vedo questo compromesso, ma solo il tempo dirà se sarà così. Ma sono pienamente d’accordo con l’approccio che abbiamo per questa stagione”.

OMNISPORT | 28-06-2021 11:27