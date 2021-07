F1: Verstappen padrone delle FP2 di Silverstone, Ferrari in scia

Max Verstappen resta il padrone delle prove libere del Gran Premio di Silverstone. Come accaduto nella sessione andata in scena ieri, l’olandese ha fatto registrare il miglior tempo anche nelle FP2 fermando il cronometro su un ottimo 1:29.902.

Il pilota della Red Bull è stato l’unico a scendere sotto il muro dell’1.30.000 in una sessione caratterizzata, da un lato, dalle simulazioni di passo gara e, dall’altro, dalla ricerca della migliore messa a punto in vista della Sprint Qualifying Race del pomeriggio in cui ci si andrà a giocare la pole position.

Ottimi in quest’ottica i segnali lanciati dalle Ferrari che hanno chiuso in 2ª e 3ª posizione alle spalle del leader del mondiale.

Quarto invece (piuttosto a sopresa) Esteban Ocon, bravo a portare la sua Alpine nelle posizioni di vertice mettendosi dietro gente come Sergio Perez (5°), Lando Norris (6°), Daniel Ricciardo (7°) e i due della Mercedes Hamilton (che scatterà dalla 1ª posizione oggi pomeriggio) e Bottas.

Questa la classifica completa delle FP2

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:29.902

2 Charles LECLERC Ferrari +0.375

3 Carlos SAINZ Ferrari +0.605

4 Esteban OCON Alpine +0.805

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.898

6 Lando NORRIS McLaren +1.128

7 Daniel RICCIARDO McLaren +1.132

8 Lewis HAMILTON Mercedes +1.229

9 Valtteri BOTTAS Mercedes +1.278

10 Pierre GASLY AlphaTauri +1.286

11 George RUSSELL Williams +1.335

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.361

13 Fernando ALONSO Alpine +1.387

14 Nicholas LATIFI Williams +1.435

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri +1.502

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.689

17 Sebastian VETTEL Aston Martin +1.691

18 Lance STROLL Aston Martin +2.139

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team +2.572

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +4.115

OMNISPORT | 17-07-2021 14:20