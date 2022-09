F1, Verstappen: "Risultati non molto rappresentativi"

30-09-2022 18:01

Non una grande giornata in casa Red Bull. Il caso riguardo la presunta violazione del budget cap ha scosso l’intero paddock di Singapore, ma intanto si è sceso in pista per le prime due sessioni di prove libere. Con la Ferrari davanti, Max Verstappen ha chiuso con il quarto tempo a tre decimi da Carlos Sainz. Il leader della classifica iridata non è preoccupato più di tanto per quanto accaduto sul tracciato di Marina Bay.

Queste le sue parole: “È andata bene nelle FP1, poi abbiamo provato alcune cose ma ci voleva tempo. I risultati di oggi non sono molto rappresentativi. Abbiamo tanto margine di miglioramento, non ci devono essere preoccupazioni – ha spiegato Verstappen dopo le libere -. Non è la fine del mondo aver girato poco in chiave gara. Siamo ottimisti in ottica vittoria, se non lo fossimo non saremmo qui”.