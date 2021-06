F1, Verstappen: "Siamo migliorati a fine giornata"

“Penso che nel complesso sia stata una buona conclusione di giornata, siamo migliorati”. Così Max Verstappen ha commentato il miglior tempo ottenuto nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia con soli 8 millesimi di vantaggio sulla Mercedes di Valtteri Bottas. “Non ero del tutto soddisfatto nelle prime libere e anche all’inizio delle seconde, ma con il secondo set di gomme questo pomeriggio la macchina andava molto meglio – ha continuato l’olandese della Red Bull leader del mondiale di Formula 1 -. Non è facile, perché la pista è molto esposta ed è piuttosto ventosa, il che significa che non è sempre facile riuscire a centrare un buon giro. Il vento è a raffiche, quindi un giro ti sembra a posto mentre nel giro successivo può aumentare. Questo significa che non è semplice giudicare le velocità a centro curva. Ma questo vale per tutti. Dove saremo domani? È difficile dirlo. Ci sarà equilibrio e sicuramente migliorare ancora non sarà facile“.

OMNISPORT | 18-06-2021 17:53