F1, Verstappen sull'incidente: "Ho perso il retrotreno"

Max Verstappen, dopo aver siglato il miglior tempo di oggi, ha schiantato la propria Red Bull all’uscita di Les Combes, senza essere ingrado di spiegarsi cosa sia veramente successo. 1’44’’472 il tempo della RB16B dell’olandese, che non è sembrata particolarmente danneggiata, a differenza della SF21 di Leclerc, dove è stata distrutta la sospensione anteriore sinistra poco prima.

Ai microfoni dei giornalisti, l’Olandese Volante non è sembrato particolarmente amareggiato per il crash, anzi, si è detto soddisfatto per il comportamento della sua vettura. Ecco le sue parole:

“Non so cosa sia accaduto. Ho perso improvvisamente il retrotreno. Ho accusato un po’ di sottosterzo e quando ho corretto la traiettoria ho colpito il muro. La vettura andava bene. Per l’intera giornata siamo stati soddisfatti. Ovviamente tra le FP1 e le FP2 abbiamo effettuato delle piccole modifiche, ma in linea generale posso dire che è stato un avvio di weekend molto positivo, Non voglio cambiare nulla nelle ali, mi sento a mio agio con l’assetto scelto. Ovviamente questa considerazione deve essere valutata anche alla luce dell’evoluzione del meteo”.

OMNISPORT | 27-08-2021 18:31