F1, Verstappen va con i piedi di piombo: "Non è automatico rivincere"

Il pilota della Red Bull rilancia: "Sono il favorito, ma si riparte da zero. Non vedo l'ora di correre a Las Vegas e Zandvoort".

20-02-2023 21:57

E’ pronto a conquistare il terzo titolo iridato Max Verstappen, che veste ancora i panni del favorito nel Mondiale di F1 in procinto di cominciare: “Quello che non vedo l’ora di vivere è il GP di Las Vegas, sono sicuro che vivremo un evento speciale; e così vale per la mia gara casalinga, Zandvoort. Una volta che sei campione del mondo, le pressioni sono maggiori: la Red Bull deve confermarsi come ero riuscito a fare io e io stesso sarà ancora il favorito, è logico certo, ma vincere non è affattto scontato. Non importano i risultati precedenti, devi andare al massimo nella nuova annata: se vuoi vincere, devi dimostrare ancora una volta che sei il migliore”.

Tra giovedì e sabato sono in programma gli ultimi tre giorni di test, poi il 5 marzo sarà semaforo verde: romberanno i motori a Sakhir.