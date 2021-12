Vettel: “Bravi Max e Lewis, entrambi avrebbero meritato di vincere”

13-12-2021 14:25

L’ultimo Gran Premio dell’anno per l’Aston Martin si è concluso senza nemmeno un punto, con Vettel undicesimo e Stroll addirittura tredicesimo, alla centesima presenza in Formula 1.

Tutti e due i piloti della scuderia inglese per motivi diversi, non sono riusciti a sfruttare la Safety Car finale, e il modo in cui sono stati fatti doppiare alcuni piloti piuttosto che altri non è andato particolarmente giù al canadese.

Avevo un buon ritmo – ammette Seb – ma sono rimasto troppo tempo dietro Giovinazzi, e questo mi è costato parecchio. Quando non c’era nessuno davanti a me, il passo era buono. La Safety Car finale non ci ha aiutati troppo e alla fine sono arrivato undicesimo. Voglio complimentarmi con Lewis e Max, avrebbero meritato entrambi di vincere il mondiale”.

OMNISPORT