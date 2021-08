F1, Vettel deciso: “A Spa per pressare i team davanti a noi”

Messa alle spalle l’illusione del secondo posto in Ungheria (svanito beffardamente per l’impossibilità di estrarre il quantitativo minimo di carburante dalla sua vettura), Vettel è pronto per andare a caccia di punti sul circuito di Spa, tracciato da lui molto apprezzato dove spera di accorciare il divario in classifica costruttori da Alpine e AlphaTauri.

“È un finale di stagione molto impegnativo, dovremo affrontare diverse triplette, i vari periodi di forma decideranno la lotta nel pacchetto di mischia. Vogliamo ottenere un buon numero di punti a Spa-Francorchamps per mettere pressione alle squadre davanti a noi nel Mondiale costruttori” ha detto Vettel prima di parlare nel dettaglio del tracciato belga.

“Penso che ogni pilota sulla griglia si diverta a correre a Spa ed è sicuramente uno dei miei circuiti preferiti per il layout e la speciale combinazione di curve. Ho grandi ricordi di Spa, avendo vinto qui nel 2011, 2013 e 2018: non vedo l’ora di tornare in pista”.

Anche Lance Stroll, reo di aver centrato Leclerc in Ungheria, non vede l’ora di rimettersi al volante e riscattare l’ultima brutta prestazione.

“È stato bello prendersi una pausa e tornare con la massima concentrazione e determinazione per la seconda metà dell’anno. Spa è sempre una sorta di gara di casa per me, ho origini legate al Belgio. È uno dei miei Gran Premi preferiti dell’anno, tutto può succedere su questo circuito!” ha commentato entusiasta il canadese.

OMNISPORT | 25-08-2021 14:49