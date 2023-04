F1, Vettel ribadisce: "Nessun rimpianto, felice per Alonso"

L'ex pilota dell'Aston Martin: "Al momento mi trovo bene nella situazione attuale, sto cercando di coltivare interessi vari".

08-04-2023 14:01

L’Aston Martin è decisamente la più grande sorpresa di questo inizio di stagione di F1 ma l’ex Vettel ribadisce: “Non ho alcun rimpianto, anche se ovviamente sarebbe stato più facile se ora la macchina non fosse così buona. È sempre difficile prevedere cosa può succedere l’anno successivo, ed è per questo che in me prevale la gioia per il team. Sono contento che le cose stiano andando bene e che sia una stagione migliore della scorsa, che è stata molto negativa. Ma non importa come si è evoluta la situazione: ho preso la mia decisione a prescindere da come sarebbe potuta andare questa stagione”, ha dichiarato ad Auto Bild.

Vettel adesso è lontano dalla F1 ed è contento così: “Al momento mi trovo bene nella situazione attuale, sto cercando di coltivare interessi vari. Mi sto godendo il tempo a casa con la mia famiglia e i miei figli, al momento non ho nessun piano per tornare”.

“Non ritengo che Alonso stia beneficiando del mio lavoro; anche pensando a Fernando sono molto contento. Ha passato qualche stagione su macchine non competitive, ora sta avendo una seconda giovinezza – ha proseguito Vettel parlando dello spagnolo, vecchio rivale e ora suo sostituto in Aston Martin -. Ovviamente c’è ancora l’effetto del lavoro dello scorso anno, ma c’è anche un’intera squadra che migliora la macchina man mano che passa il tempo, quindi più si va avanti, e meno ho a che fare col rendimento della vettura”.