F1, Villeneuve attacca Hamilton e stravolge il mercato piloti

La Formula 1 è andata in vacanza. Si fa per dire visto che in questi giorni diverse scuderie, tra cui la Ferrari, hanno portato a termine una due giorni di test sulle nuove gomme Pirelli che saranno montate sulle nuovo monoposto nel Mondiale di F1 del 2022. Sempre in fermento il mercato piloti. Le poche caselle rimaste vacanti in griglia per il prossimo anno fanno gola. A questo proposito Jacques Villeneuve lancia una bomba di mercato ipotizzando scenari sconvolgenti sul fronte Mercedes con tanto di frecciata indirizzata a Lewis Hamilton.

F1 Villeneuve ipotizza Stroll-Mercedes e Bottas-Aston Martin

In una dichiarazione riportata dal quotidiano Libero, l’ex campione del mondo di Formula 1 nel lontano 1997 e figlio del compianto Gilles, Jacques Villeneuve prevede un mercato piloti che potrebbe subire un doppio colpo a sorpresa. Tutti sono convinti che George Russell a breve, alla ripresa del campionato a fine mese, sarà annunciato come nuova guida 2022 della Mercedes al posto di Bottas. Il finlandese potrebbe riciclarsi in Alfa Romeo o tornare in Williams.

Secondo Villeneuve invece Lewis Hamilton starebbe cercando di far saltare il banco ancora una volta, forse del suo ruolo di pluricampione in Mercedes, peraltro appena tornato in testa al mondiale piloti dopo le due gare pazze di Silverstone e Budapest. “Di sicuro Hamilton non gradisce Russell come compagno. Meglio uno come Bottas, che non dà fastidio – ha dichiarato il figlio di Gilles che poi ha provato a ipotizzare questo nuovo scenario di mercato – Per me Bottas potrebbe traslocare in Aston Martin al posto di Lance Stroll, che andrebbe in Mercedes. Il sogno di papà Stroll, vicinissimo a Toto Wolff, è quello di vedere suo figlio vincere le gare. E Toto ha bisogno di un posto per Valtteri“.

SPORTEVAI | 04-08-2021 20:42