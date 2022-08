F1, Williams: Albon prolunga oltre il 2023

03-08-2022 18:44

C’è grande fermento sul mercato piloti della Formula 1 dopo che l’Aston Martin ha annunciato l’arrivo di Fernando Alonso in sostituzione di Sebastian Vettel, che si ritirerà alla fine della stagione. L’Alpine, vistasi privata di Alonso, sembrava aver preso l’australiano Oscar Piastri, ma è stato lo stesso campione di Formula 3 nel 2020 e di Formula 2 nel 2021 a smentire. La Williams ha invece comunicato di aver prolungato il contratto con il thailandese Alexander Albon per il 2023 e anche oltre, ma non è chiaro di quanti anni sia il rinnovo.