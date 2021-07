F1, Wolff fa l'underdog: "Se vinciamo è un'impresa"

Il boss della Mercedes Toto Wolff dopo i due weekend in Austria commenta così la situazione in classifica generale: “Ora vincere il campionato andrebbe contro ogni previsione. Ma come ho fatto in questi anni cercando di tenere i piedi per terra senza lasciarmi trasportare dalla bontà delle nostre prestazioni, ora devo fare l’opposto. Non ci arrenderemo”.

“Sono scettico di natura, per cui vedo spesso il bicchiere mezzo vuoto. Ma in questo caso posso vedere dei lati positivi, abbiamo 13-14 gare da disputare e siamo ad un solo ‘ritiro’ dalla Red Bull. In più abbiamo perso più punti di quanti meritassimo a causa dei nostri errori”.

OMNISPORT | 07-07-2021 12:17