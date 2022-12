F1, Wolff pronostica: "Saremo più competitivi, ma non so se competeremo per il Mondiale"

27-12-2022 21:18

La migliore prestazione di una stagione, specie nelle prime battute, complicata, è stato per la Mercedes il GP di Interlagos, dove George Russell ha vinto sia la Sprint che la gara.

Toto Wolff getta però sul fuoco delle ottimistiche previsioni del consigliere della Red Bull Helmut Marko: “Vedo sempre il bicchiere mezzo vuoto. A voler essere logici la Red Bull è stata dominante durante la stagione, altrimenti non avrebbe vinto 17 gare: sarà difficile avere uno sviluppo più veloce del loro e di quello della Ferrari“, ha dichiarato al podcast Beyond the Grid. “Non si tratta di una mancanza di carico aerodinamico, ma di efficacia sulla vettura. I nostri valori interni si incentrano sul senso di responsabilità, dunque credo che l’anno prossimo saremo più forti, anche se non è scontato, Helmut Marko dice che saremo più competitivi? Lui conosce le corse, quindi rispettiamo la sua indicazione: però a inizio stagione sosteneva avremmo risolto le nostre problematiche e non è andata così. Sta a noi lavorare e riacquisire un livello competitivo, perché i commenti, positivi o negativi, ci coinvolgeranno sempre“.

Il Mondiale 2023 comincerà il 5 marzo in Bahrain: la ‘crescita’ della W13 fa sperare le ‘Frecce d’Argento’, magari sfruttando le limitazioni allo sviluppo Red Bull legate alla ‘multa’ budget cap.