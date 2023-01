F1, Wolff senza mezze misure: "Horner è ossessionato da me"

21-01-2023 21:58

Si preannuncia anche quest’anno vivace la dialettica tra i team principal di Mercedes e Red Bull, Toto Wolff e Chris Horner.

Il dirigente austriaco non ha usato mezzi termini nei confronti del rivale in un’intervista a The Times: “Praticamente vivo in affitto nella sua testa, quell’uomo è ossessionato da me. Ogni secondo che passo a parlare di lui è una perdita di tempo“.

Rivangare gli scontri con Horner è stata l’occasione per spiegare cosa abbia lasciato la battaglia persa nell’ultimo giro di Abu Dhabi alla Mercedes: “Lewis aveva dato il massimo, meritava di ottenere quell’enorme risultato; elaborare la delusione dopo una sconfitta è una delle cose meno facili dello sport, ma questo tempra una squadra. Il rapporto con Hamilton era già solido e da allora si è mantenuto forte”.