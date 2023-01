FA Cup: il Manchester City elimina l'Arsenal

Il gol di Aké basta alla squadra di Guardiola per battere la capolista di Premier League e raggiungere gli ottavi.

28-01-2023 00:01

Per il Manchester City del maestro Pep Guardiola è arrivata un’importante consolazione in FA Cup rispetto al ritardo in vetta alla classifica di Premier League dall’Arsenal dell’allievo Mikel Arteta. I Citizens hanno infatti battuto per 1-0 i Gunners nei sedicesimi di finale di FA Cup all’Etihad Stadium.

Decisivo al 64′ il gol di Nathan Aké, con il difensore olandese bravo a battere Turner con un bel tiro a giro rasoterra dopo il palo colpito da Alvarez. Ora le due squadre si ritroveranno in campionato il 15 febbraio all’Emirates Stadium, con l’Arsenal che ha cinque punti di vantaggio e una gara in meno.