Fabio Aru rinuncia al Tour de France: "Non sono pronto"

Niente Tour de France per Fabio Aru. Il ciclista sardo non è presente nella lista dei convocati del Team Qhubeka ASSOS per la Grande Boucle: al suo posto ci sarà lo spagnolo Carlos Barbero.

Aru sul sito ufficiale del team ha così spiegato la sua rinuncia: “So cosa serve per essere competitivi al Tour, io ho avvertito problemi fisici nel corso del fine settimana, il mio corpo non è dove dovrebbe essere per il Grand Depart”.

“Dopo aver discusso la situazione con il team, ho deciso che è meglio rinunciare alla trasferta. Voglio augurare il meglio alla squadra, che mi ha dato un supporto davvero grande, e tiferò per i miei compagni nel vero spirito di Ubuntu”.

Chiaramente entusiasta Carlos Barbero: “Non era nei miei programmi ma nel ciclismo, come nella vita, ci possono essere cambiamenti e devi essere preparato per quando accadono. Sono incredibilmente felice e cercherò di essere utile alla squadra e di correre con il mio spirito di attaccante”.

OMNISPORT | 21-06-2021 23:35