Fabio Cannavaro nominato Commendatore della Repubblica

Fabio Cannavaro continua a fare carriera, ma al momento non da allenatore. Il tecnico del Guangzhou, ex capitano della Nazionale e Pallone d’oro nel 2006 dopo la vittoria del mondiale a Berlino, è stato nominato Commendatore della Repubblica. Una prestigiosa onorificenza proposta dal Ministero degli Esteri per come aver portato in alto il prestigio dell’Italia in Cina vincendo nel 2019 il titolo di quel Paese.

Da azzurro Cannavaro è diventato Cavaliere nel 2000, come vice campione d’Europa, e poi Ufficiale nel 2006 da campione del Mondo.

OMNISPORT | 12-05-2021 20:15