Fabio Liverani sa cosa manca al Parma

Terza sconfitta consecutiva per il Parma, che dopo quello contro il Crotone perde anche lo scontro diretto contro il Torino. Lo 0-3 casalingo inchioda Fabio Liverani, che al termine della gara non può nascondere delusione e preoccupazione.

Il tecnico crociato analizza però la gara con lucidità la gara e cosa manca alla propria squadra: “Stiamo vivendo un momento complicato, ma alla squadra non posso rimproverare di non provare a giocare, di non creare qualcosa. Quello che ci manca è il guizzo, quel dribbling in area, quella giocata che può spostare una partita. È un problema che abbiamo non perché non creiamo, ma perché non riusciamo a fare la scelta determinante per poter fare gol”.

Il calendario non fa strare tranquilli, con all’orizzonte le sfide contro Atalanta, Lazio e Sassuolo: “Non possiamo permetterci di guardare chi incontriamo, l’unica cosa che possiamo fare è lavorare con convinzione e credere anche nelle difficoltà in quella positività che porta a lavorare” ha concluso l’ex allenatore del Lecce.



OMNISPORT | 03-01-2021 19:16