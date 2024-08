Fabrizio Corona: video choc con ansiolitici, antidepressivi e pasticche, web in tilt

Il re del gossip si sta godendo le vacanze in Sicilia col fratello e il figlio Carlos ma su Instagram posta filmati mentre assume dozzine di pillole

Si sta rilassando (per modo di dire) in Sicilia in vacanza, dove – assieme al fratello e alla compagna da cui aspetta un altro figlio – ha festeggiato anche il compleanno del primogenito Carlos che ha compiuto 22 anni ma Fabrizio Corona non sarebbe quello che è senza fare scandalo. Il re del gossip, tra le tante foto postate sul suo profilo Instragram, ha pubblicato anche due video choc che hanno colpito i follower.

I video choc di Corona

Dimenticate per ora le polemiche sulle scommesse, che lo avevano portato alla ribalta anche delle cronache calcistiche. Corona ha voluto documentare le sue vacanze siciliane sui social. Il messaggio scritto è abbastanza “forte”, in stile-Corona, ma ancor di più i video. Scrive il principe dei paparazzi: “Fresco come il mare ascolto questa estate silenziosa senza gossip perché oggi cercano tutti il politically correct, tutti perfetti, inclusivi, rispettosi, come delle belle pecore. Attento a cosa scrivi, a cosa pensi a come ti vesti a quello che posti perche’ qualcuno potrebbe offendersi. Cosi’ le estati diventano sempre più vuote e si e’ perso il sorriso, il cazzeggio, la voglia di ridere.. Cerchiamo tutti di prenderci meno sul serio e recuperiamo un minimo di italianità. Sveglia banditi..ma dove cazzo e’ finito il rock and roll? Io nel frattempo mi godo la mia Sicila solo circondato dai miei unici affetti: la mia compagna, i miei due figli (uno in arrivo) e mio fratello. I CORONA’S, INSOMMA, SANGUE, ROCK AND ROLL E REALTÀ SENZA FILTRI. (da sempre)”.

Poi due filmati che fanno discutere. Nel primo si vede Corona che ingoia contemporaneamente una dozzina di pillole di tutte le forme, dicendo: “E per oggi abbiamo finito”. Nel secondo continua la dose dicendo: “Quindici gocce di Xanax, 15 di Citalopran, ecco fatto”, Si tratta di potenti ansiolitici ed antidepressivi che lasciano perplessi gli utenti.

Social scatenati dopo aver visto i filmati

Fioccano le reazioni: “Prendere tutte quelle medicine, è una cosa privata che non va esibita. Sono rimasta molto impressionata. Hai concepito un figlio con tutte quelle medicine!?” e poi: “Adesso ho capito perché è così calmo ultimamente” e anche: “Molto pericoloso trasmettere messaggi del genere con i nomi di farmaci che vanno assunti sotto stretto controllo medico”, oppure: “Io che una sola pillola per riuscire a prenderla un panico assurdo, fobia e panico…e lui 20 pasticche insieme????”.

C’è chi scrive: “Non bere alcol con tutte quelle gocce lo dico per esperienza” e poi: “Proprio un bell’esempio per tuo figlio che già si rende conto di cosa sei, e sarai lo stesso per il prossimo nascituro!! Ti ho sempre difeso tempo addietro, ma mi sei scaduto come uno yogurt in veranda sotto 40 gradi” e anche: “Non si mette in esibizione il fatto che prendi tante medicine, non è un gioco, ci sono tanti che ne soffrono” e infine: “C’è tanta gente che prende un sacco di psicofarmaci e non lo dice fingendo che tutto va meravigliosamente bene, infatti gli psichiatri ora come ora sono gli specialisti che lavorano di più. Non facciamo i perbenisti sulle menti delle persone…. ( Non mi piace l’esibizione di Corona ma, se,i farmaci lo aiutano a stare meglio che prenda ciò che il medico gli prescrive) Questi farmaci senza prescrizione medica in farmacia non te li danno”.