Faccia Marotta dopo sorteggi è virale, juventini scatenati

Non sono solo i risultati (il 4-0 al Lecce) e lo scintillante mercato (che non è ancora chiuso e potrebbe riservare altre sorprese) a mettere l’Inter in prima pagina in questi giorni. Se lunedì sera a prendersi copertine e a suscitare dibattiti divertiti sul web era stato Candreva, per la sua espressione stralunata dopo l’eurogol ai pugliesi che è stata immortalata dalle telecamere ed è presto diventata virale sul web, ora è Beppe Marotta ad essere diventato un’icona social per la sua buffa espressione al momento dei sorteggi di Champions.

I SORTEGGI – L’Inter era in terza fascia e si sapeva che sarebbe potuta andare incontro a un gruppo non troppo agevole ma probabilmente la dirigenza dell’Inter sperava in qualcosa di meglio. La squadra più debole capitata in sorte ai nerazzurri è lo Slavia Praga, che pure non è una formazione-materasso, ma è la presenza del Barcellona dei fenomeni e dei tedeschi del Borussia Dortmund a spevantare. La dirigenza interista era presente al gran completo alla cerimonia, con Zhang c’erano il vicepresidente Zanetti, il dg Marotta più Figo, uomo-immagine. Quando dall’urna il foglietto con la scritta Fc Internazionale è stato estratto per poi essere inserito nel girone con spagnoli e tedeschi le telecamere hanno inquadrato il trio nerazzurro Zhang e Zanetti sono rimasti seri, apparentementre senza trasmettere alcuna emozione, Marotta no. Un muso lungo e un’espressione di disappunto che presto ha fatto il giro del web.

LE REAZIONI – Tantissime le reazioni e sono soprattutto i tifosi juventini sui social a canzonare il loro ex dirigente: “Marotta alla Candreva” o anche: “Stava per esplodere e Zhang non stava capendo niente”, o ancora: “Cmq il cinese accanto a lui ha la faccia di uno che non c’ha capito un c… come quando sei invitato a una festa e non conosci nessuno”. Si scherza in mille modi: “L’espressione di Marotta vale più di mille parole” o anche: “Marotta pazzesco: ha costretto la UEFA a invitare Sneijder sul palco per mostrare al pubblico che in realtà Lukaku non è obeso, ma ha solo le ossa grosse” e infine c’è chi posta la foto scrivendo: “Questo girone non lo vedo di buon occhio”.

SPORTEVAI | 30-08-2019 09:56