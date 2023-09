Febbre One Piece, arriva anche su Fortnite grazie all'Unreal Editor

La holding di eSport e media, Enthusiast Gaming, ha collaborato con Netflix e lo studio creativo Metavision per creare un'esperienza unica all'interno di Fortnite ispirata a One Piece, uno dei più celebri anime e manga di tutti i tempi. Questa iniziativa mira a promuovere l'attesissimo adattamento live-action di One Piece su Netflix.

12-09-2023 18:44

La nuova mappa ispirata a One Piece

L’esperienza personalizzata è stata creata utilizzando l’Unreal Editor per Fortnite, un set di strumenti che consente agli utenti di creare contenuti al di fuori dell’offerta principale del gioco. Fortnite Creative, sviluppato da Epic Games, è noto per permettere agli utenti di progettare giochi ed esperienze personalizzate all’interno dell’universo di Fortnite. Non è la prima volta che il mondo degli eSports sfrutta l’Unreal Editor di Fortnite. Nel luglio del 2023, l’organizzazione nordamericana 100 Thieves ha lanciato il suo primo progetto di gioco, chiamato “Bank Heist“, sfruttando questa piattaforma di creazione.

Per celebrare il lancio della modalità One Piece in Fortnite, Enthusiast Gaming presenterà questa innovativa esperienza all’interno della sua serie “NFL Tuesday Night Gaming“, che ha debuttato nell’agosto 2022. Questa serie unisce creatori di contenuti e giocatori della NFL in divertenti sfide videoludiche ed è diventata un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport e giochi.

Le info sulla collaborazione

Questa collaborazione rappresenta la prima volta in cui Netflix si unisce a un’azienda di spicco nel mondo degli eSports come Enthusiast Gaming per creare un’esperienza di gioco personalizzata. La modalità di gioco in questione è un deathmatch 3v3, in cui i giocatori possono scegliere di rappresentare i “Cappello di paglia” o i “Marines” di One Piece.

L’entusiasmo per questa partnership è palpabile. Amanda Rubin, EVP of Brand Solutions di Enthusiast Gaming, ha dichiarato: “Questa collaborazione con Netflix è un esempio di come Enthusiast Gaming stia creando esperienze uniche e coinvolgenti per i marchi che sono scalabili su piattaforme di intrattenimento digitale e di gioco. La serie ‘NFL Tuesday Night Gaming’ continua a offrire un’opportunità unica per coinvolgere comunità diverse attraverso le passioni condivise di giochi, sport e intrattenimento”.

Oltre a questa collaborazione, Enthusiast Gaming sta espandendo il proprio portafoglio di partnership e sta giocando un ruolo attivo nell’industria degli eSports. Inoltre, l’azienda ha recentemente smentito i rumors secondo cui stava cercando di acquisire l’organizzazione nordamericana di eSports FaZe Clan.