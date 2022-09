Federer: "Io e Nadal e quel grazie segreto"

29-09-2022 14:15

Roger Federer da nemmeno una settimana ha detto addio al tennis giocato.

Lo svizzero ha raccontato le emozioni della Laver Cup in un’intervista al New York Times. “Aun certo punto stavo singhiozzando tantissimo (lui e Nadal, ndr), e non so, mi passava tutto per la mente. Su quanto sono felice di vivere davvero questo momento proprio lì, con tutti. È stato così bello stare seduti lì, ad ascoltare tutto mentre la musica suonava, e l’attenzione era forse più su di lei, la cantante. Ti dimentichi di essere fotografato. Immagino che a un certo punto, solo perché ovviamente non potevo parlare e la musica era lì, immagino di averlo appena toccato, e immagino che forse sia stato un grazie segreto”