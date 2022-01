Federer omaggia Nadal: "Mai sottovalutare un grande campione"

30-01-2022 16:57

Con il trionfo agli Australian Open, Rafael Nadal ha vinto il 21esimo Slam in carriera, superando così Djokovic e Federer fermi a quota 20. Attraverso i social, il campione svizzero si è voluto complimentare col rivale spagnolo per la sua incredibile rimonta contro Medvedev.

Questo il messaggio di Federer: “Congratulazioni al mio amico e grande rivale per il 21° Slam della carriera. Pochi mesi fa parlavamo del fatto che entrambi eravamo in stampelle. Mai sottovalutare un grande campione. La tua incredibile etica del lavoro, la tua dedizione e il tuo spirito combattivo sono un’ispirazione per me e per moltissime altre persone. Sono orgoglioso di condividere questa era con te e onorato di aver avuto un ruolo nel migliorarti sempre di più, lo stesso hai fatto tu con me negli ultimi 18 anni”.

