Federginnastica, Tecchi: "Proporrò la Ferrari portabandiera a Tokyo"

Teminati ieri gli Europei di Ginnastica Artistica che si sono svolti a Basilea è tempo di bilanci sulla rassegna e non solo.

Ne ha parlato all’Adnkronos, il presidente, il cav. Gherardo Tecchi: “Proporrò Vanessa portabandiera a Tokyo.Ne voglio parlare con Giovanni Malagò: Vanessa merita di fare la portabandiera a Tokyo, è un’atleta con caratteristiche uniche. Come Federica Pellegrini. La Ferrari – prosegue il numero uno FGI – è tornata sul podio a 30 anni, ma per noi non è una sorpresa. Conosciamo bene il suo valore ed eravamo convinti che potesse fare un grande risultato. Ha delle qualità che si riscontrano poche volte, ha la ginnastica nel sangue e una determinazione eccezionale. Dopo tutti i suoi infortuni non ha mai avuto momenti di abbandono”.

