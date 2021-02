Federica Brignone: "Avevo bisogno di questo risultato"

Federica Brignone si gode la vittoria in Super-G e il sedicesimo successo in Coppa del Mondo, che le permette di raggiungere Deborah Compagnoni: “La cosa migliore è sempre cercare di vivere in serenità e dare il massimo. Oggi sono riuscita a farlo. Sono riuscita a fare quello che faccio in allenamento e sono davvero soddisfatta. Il risultato è importante perché è quello che rimane scritto, e io ne avevo bisogno perché era da un po’ di tempo che non arrivava”.

“Quando non succede per molto tempo, poi diventa tutto più difficile. Oggi sono contenta, per la mia prestazione e per averla fatta in Italia. Si vedeva che il tracciato era abbastanza filante, e bisognava cercare di continuare sempre a fare velocità. Oggi bisognava avere la fiducia di tenere le punte in giù. Riuscire oggi a tirare fuori il mio massimo per me è davvero importante”, le parole alla FISI.

OMNISPORT | 28-02-2021 13:19