Federica Brignone stupisce tutti: "Non so se l'anno prossimo ci sarò"

Federica Brignone non esclude di fermarsi nella prossima stagione. La sciatrice valdostana, che ha parlato alla Rai al termine dell’ultimo gigante di Lenzerheide (chiuso al quarto posto), si è sfogata dopo un anno non particolarmente brillante: “Spero di non fare un’altra stagione del genere, sono contenta di come l’ho chiusa perché ho lottato con la stanchezza e la poca motivazione, oggi non me ne fregava davvero nulla. Ho davvero bisogno di staccare e spero di ritrovare presto la motivazione per allenarmi, perché fare gare in questo modo ha poco senso”.

“Ci vuole un cambiamento nella mia testa, altrimenti non so se mi rivedrete il prossimo anno. Non è detto che sia al cancelletto, anche se sono fiduciosa di ritrovarmi”. Nella scorsa stagione, Federica aveva vinto la coppa del mondo generale di sci alpino, la prima italiana a riuscirci nella storia.

OMNISPORT | 21-03-2021 14:22