Federica Pellegrini carica la staffetta azzurra

Al via gli Europei di nuoto a Budapest, Federica Pellegrini, già qualificata individualmente ai Giochi, farà di tutto per qualificare la staffetta azzurra alle Olimpiadi: “Tutte abbiamo dato tutto per passare in finale. E’ una staffetta che deve ancora qualificarsi per i Giochi e quindi di sicuro oggi pomeriggio daremo ancora di più di quello che abbiamo dato stamattina. Speriamo di centrare l’obiettivo. Si saprà comunque a fine maggio, ma è importante già fare il meno possibile oggi”.

Federica sarà in vasca solo per le staffette: “Questo Europeo per noi è una tappa di passaggio, non abbiamo scaricato e non lo abbiamo preparato, proprio perchè abbiamo perso tanto lavoro nelle sei settimane dell’anno scorso e non potevamo permetterci di scaricare per un altro mezzo ciclo di lavoro. Sarà una settimana di gare impegnative, tutti i giorni in acqua e sarà un buonissimo allenamento”.

OMNISPORT | 17-05-2021 13:06