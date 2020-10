Federica Pellegrini e la lotta al Covid: ha vinto lei, è negativa

L’attesa si è conclusa con un post che manifesta la gioia e il sollievo di Federica Pellegrini: “Ciao Maria io esco!!!! E questa volta per davvero!!!🥳🥳🥳NEGATIVAAAAA🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳”. Per la campionessa olimpica il risultato del tampone definisce l’uscita da un autentico incubo che aveva colto impreparata Federica, la quale si era sciolto in un pianto spontaneo all’annuncio della positività e ripetuto i suoi timori in questi strani giorni, in cui alle vicende personali si erano aggiunte le crescenti misure restrittive che la avevano indotta a temere un addio all’attività agonistica, a pochi mesi da Tokyo.

Federica Pellegrini libera: tampone negativo

Sensazioni iperboliche ed alterne, quelle provate dalla Pellegrini che a 33 anni ha accusato l’aver affrontato il Covid in una forma così presente e incisiva nella sua stagione di atleta, alla vigilia della partenza per Budapest.

E poi lo sconforto per aver, involontariamente, contagiato sua madre Cinzia arrivata a Verona per accudire i due bulldog di Federica, Vanessa e Rocky, e ritrovatasi positiva a sua volta al tampone. Un avvenimento che la aveva amareggiata e disorientata e che aveva travolto Federica, investita da una polemica infondata e che l’ha costretta, alla luce dei commenti, a chiarire di aver accompagnato la mamma a sottoporsi a tampone, dopo la presentazione dei primi sintomi, dietro autorizzazione da parte dell’autorità sanitaria.

Il peggio alle spalle: Federica Pellegrini può riprendere la stagione

Ora il peggio sembra appartenere alla memoria di un passato recente, ma che comporterà per Federica anche la necessità di ulteriori accertamenti dopo l’eco ai polmoni (assolutamente perfetta, come ha raccontato la nuotatrice nel suo diario dalla quarantena) dei primi giorni.

VIRGILIO SPORT | 29-10-2020 15:54