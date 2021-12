Federica Pellegrini, nuovo debutto: sarà "Iena" per una sera

06-12-2021 18:32

Federica Pellegrini si lancia nel suo futuro. Una carriera stellare la sua, fatta di grandissimi successi, di qualche delusione ma soprattutto di tanti fan conquistati in giro per il mondo. Ora appesa la cuffia al chiodo, la Divina si prepara alla seconda fase della sua vita. Già negli ultimi anni la Pellegrini ha intrapreso la carriera nel mondo della televisione e ora si prepara a un nuovo debutto.

La campionessa italiana infatti domani affronterà una nuova “prima volta”, debutterà infatti al fianco di Nicola Savino come conduttrice della trasmissione televisiva “Le Iene” che andrà in onda domani su Italia 1. Una grande emozione come ha confermato anche lei: “Ho sempre guardato le Iene e ora mi preparo per una serata speciale. Come tutte le prime volte ci sarà tanta emozioni ma saprò godermela. Del resto con Nicola Savino e la Gialappa’s Band il divertimento è assicurato, almeno lo spero”.

Federica Pellegrini: il ritiro dopo 20 anni di nuoto

La Pellegrini ha deciso di dire basta, nonostante ottime prestazioni, è arrivato il momento di chiudere quel capitolo della sua vita. Oltre 20 anni in piscina, con la partecipazione a 5 Olimpiadi diverse (con la vittoria di un oro e un argento), sei titoli mondiali conquistati in vasca lunga, uno in vasca corta, 7 ori europei e 7 ori europei in vasca corta. L’ultima gara qualche giorno fa con la vittoria agli Assoluti Italiani di Riccione nei suoi 200 libero che gli sono valsi la 130esima medaglia in carriera.

“Per me è un voltare pagina definitivo – ha dichiarato dopo quella esperienza – mi mancheranno tante cose. L’esperienza più bella sarà sicuramente il Mondiale di Roma. Il mio corpo non viaggia più di pari passo con la mia testa e non voglio fare la comparsa in questo sporto. Lo devo a me stessa”. Ora con la partecipazione alle Iene potrebbe continuare a esplorare ancora di più la possibilità di una carriera nel mondo della televisione.

