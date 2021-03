Federica Pellegrini torna a parlare del ritiro e fa un passo indietro

Federica Pellegrini, agli assoluti di nuoto primaverili di Riccione cercherà il pass per la sua quinta Olimpiade, quella di Tokyo.

Prima che arrivasse la pandemia la campionessa italiana aveva spiegato che dopo i Giochi nipponici avrebbe appeso la cuffia al chiodo e detto addio al mondo del nuoto e della piscina.

Poi dopo il Covid (che ha anche contratto mesi fa) ha deciso di continuare un altro anno proprio per chiudere la lunga carriera nella rassegna dai cinque cerchi. Eppure ora apre uno spiraglio.

In una recente intervista al settimanale “Grazia” la veneta infatti non esclude nulla:

Le decisioni più importanti le ho prese in acqua, perciò sceglierò se ritirarmi o meno dopo Tokyo. Nella mia vita sono caduta tante volte, ma mi sono sempre rialzate e non ho rimpianti. Ogni atleta prosegue con la carriera solo se è consapevole di poter dare ancora qualcosa. A me piace ancora sudare e lavorare duro per ottenere qualcosa, quando arriverà il giorno in cui darò l’addio alle gare non avrò paura.