Il campione italiano, trionfatore a Tokyo 2020, non ci sta e si rivolge al cantante: "Vieni a vedere un allenamento"

02-02-2023 16:00

Scoppia la polemica tra Fedez e il mondo del karate. La prima pietra a tal riguardo è stata scagliata dal cantante su Instagram (tanto per cambiare), durante una delle sue dirette, intitolata “Muschio Selvaggio“, in cui a un certo punto, il marito di Chiara Ferragni definisce il karate “uno sport inutile, fatto solo di mossette goliardiche“.

Fedez: “Karate? Uno sport inutile”. L’indignazione dell’oro olimpico Busà

Immediata l’indignazione del mondo delle arti marziali, in particolare della medaglia d’oro a Tokyo 2020 Luigi Busà. Il trentacinquenne di Avola ha preso quindi la parola via social e, sempre attraverso il proprio canale ufficiale Instagram, ha risposto per le rime all’artista di Rozzano attraverso un video:

“Il karate è una delle più antiche arti marziali al mondo, che insegna il rispetto e la disciplina per noi stessi e verso gli altri. Ovviamente, Fedez, ti invito ad allenarci insieme un giorno, per farti scoprire quanta bellezza, tecnica e rispetto ci siano dentro questo sport”, ha attaccato l’azzurro Busà.

E ancora, ecco come ha proseguito l’atleta siciliano: “Faccio questo video per difendere il mio sport, la mia categoria e per portare avanti un orgoglio italiano perché a oggi, siamo campioni olimpici in questa arte marziale. Ma non solo. Sono qui a difendere lo sport, qualsiasi esso sia”.

La dura replica di Busà a Fedez: “Lo sport non va denigrato”

Busà non si è però limitato al primo commento a caldo alle parole di Fedez, rincarando la dose con termini più duri nel corso di un’intervista rilasciata all’Ansa: “Fedez dovrebbe imparare a comunicare, altrimenti faccia altro. Le sue parole mi hanno fatto molto arrabbiare, non si può definire ‘inutile’ una disciplina come il karate. Lo sport è come una canzone, può piacere o non piacere. È legittimo che a Fedez non piaccia, ma non può dire che è fatto di ‘mossette’. Così si denigra una delle arti marziali più importanti che ci siano e tutti coloro che la praticano, tra cui me, che con l’oro di Tokyo sono stato orgoglio nazionale e sono stato ricevuto da Mattarella vieni ad allenarti con me”.

Busà e i “pericoli” delle parole di Fedez: “Un danno per tanti giovani”

L’olimpionico si è infine concentrato sui possibili effetti “collaterali” delle parole di Fedez sui tanti giovani karateka italiani che potrebbero anche essere seguaci del cantante: “‘Muschio selvaggio’ è seguito da tante persone, quindi un ragazzino che ha come idolo Fedez potrebbe pensare che realmente il karate è uno sport inutile, e questo è terribile. Io a tutti i giovani karateka voglio dire: state praticando una grande arte marziale, che vi insegna disciplina e rispetto, non smettere di fare quello che vi piace e abbiate fiducia in voi stessi”.

A questo punto vien da chiedersi se Fedez – 33 anni, pseudonimo di Federico Lucia – tornerà sull’argomento con una controrisposta, magari ricredendosi su uno sport (di cui l’artista ha pure rivelato di essere stato cintura blu in passato) che, storicamente, ha dato ai colori azzurri grandissime soddisfazioni e non solo nella rassegna a cinque cerchi, bensì anche a Mondiali, Europei, Giochi del Mediterraneo. Certamente, la cassa da risonanza fornita da Luigi Busà, nella sua risposta, è stata di livello nei riguardi di una disciplina che richiede grande impegno, passione e fatica, non solo se praticata ad alti livelli.