Felipe Anderson riparte dal Porto

Archiviata la deludente esperienza in Premier League con il West Ham, Felipe Anderson ha deciso di cambiare aria e di sbarcare in Portogallo. Ufficiale il suo trasferimento al Porto, anche se solo in prestito secco per un anno.

“Felipe Anderson è l’ultimo rinforzo dell’FC Porto per il 2020/21 – si legge nel comunicato ufficiale – Il nazionale brasiliano si trasferisce in prestito dal West Ham, valido per una stagione”.

Al West Ham, Felipe Anderson era ormai una seconda scelta, o forse anche di più. Due minuti giocatori fino ad ora in questa Premier League: un minuto alla prima giornata ed un altro minuto alla seconda.

Al Porto potrà riscattare questi momento opachi e trovare un campionato forse più adatto alle sue caratteristiche. Si potrà misurare anche in Champions League, con il Porto che è stato sorteggiato nel girone con Manchester City, Olympiacos e Marsiglia.

OMNISPORT | 06-10-2020 23:57