Felipe Massa, che frecciate a Fernando Alonso

Felipe Massa ha attaccato l’ex compagno della Ferrari Fernando Alonso. Il pilota brasiliano è entrato nella diatriba innescata dalle parole del team manager della Red Bull Christian Horner (“Alonso tende a provocare il caos ovunque vada, io non sono sicuro che sia la soluzione migliore per noi. Preferiamo investire nei giovani piuttosto che firmare con qualcuno vicino a fine carriera”). Alle dichiarazioni di Horner aveva replicato ironico Alonso con un tweet pieno di emoticon: “Questa è assolutamente una delle più belle di sempre. È la hit dell’estate”.

In una intervista a Tv Globo, Massa si è invece schierato con Horner e non le ha mandate a dire all’ex compagno ferrarista: “Alonso ha lo stesso talento di Michael Schumacher, ma quando abbassa la visiera diventa un’altra persona, e questo finisce per dividere il team”.

“A livello di talento, metto Michael e Fernando alla pari. Alonso ha una facilità di capire la corsa, di andare veloce uniche. E’ un pilota differente, intelligente, rapido, completo, come lo era anche Schumacher. Era era difficile convivere con entrambi, però con Michael avevo un rapporto molto più intimo. Volevo imparare da un pilota che aveva vinto 7 Mondiali e che mi trattava bene”.

“Con Fernando c’era una situazione di lotta: non abbiamo mai avuto alcun problema fuori dalla pista, mi ha sempre trattato molto bene, abbiamo sempre avuto un buon rapporto di lavoro. Solo che Fernando quando abbassa la visiera, sembra si trasformi in una persona differente e questo finisce per dividere la squadra. Se vai a vedere, molte delle squadre in cui ha corso le ha spaccate in due. Questo è un problema che lui ha. Se non l’avesse avuto, avrebbe vinto molto di più visto il talento”.

SPORTAL.IT | 13-08-2018 21:53