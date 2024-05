Felix Garreta in coma indotto per trauma cranico: il calciatore vittima di un incidente domestico

Il Real Betis e l'Amorebieta seguono da vicino l'evolversi della situazione che riguarda lo stato di salute del 20enne difensore in gravi condizioni a seguito di una caduta

Ha colpito la sensibilità dei suoi compagni, dell’allenatore e di ogni altro calciatore che abbia avuto modo di incrociarlo quel che è accaduto a Felix Garreta, 20 anni appena, vittima di un tremendo incidente domestico. Il giovanissimo giocatore, in prestito dal Betis, è in coma farmacologico dopo essere rimasto vittima di un incidente domestico la settimana scorsa, mentre trascorreva alcuni giorni nella sua città di origine, Palau-solità i Plegamans nelle vicinanze di Barcellona.

Felix Garreta vittima di incidente domestico: che sappiamo

Garreta è approdato all’Amorebieta, club di Segunda Division, dopo aver dimostrato delle indubbie qualità fisiche e tecniche. Nei giorni scorsi Garreta è stato costretto al ricovero in un ospedale di Barcellona, in seguito a un trauma cranico emerso a causa di una caduta riportata da quel che viene riportato dal sito di Marca, che ha reso indispensabile il suo ricovero nel reparto di terapia intensiva dove si trova in coma indotto.

Entrambe le società, ovvero Amorebieta e Real Betis, hanno voluto gestire la questione con estrema discrezione nel pieno rispetto della famiglia e dello stesso Garreta, il quale ha accusato un leggerissimo peggioramento negli ultimi giorni a seguito dell’incidente domestico che gli ha procurato questo grave trauma.

Le condizioni di salute: il coma indotto

Il club basco, infatti, ha avuto la conferma dell’aggravarsi delle condizioni questo giovedì, dopo essere migliorato qualche giorno fa, mentre gli allievi di Jandro Castro si allenavano a Urritxe ed è stata immediatamente presa la decisione di sospendere gli allenamenti.

Il difensore, che ha accusato questo lieve peggioramento delle condizioni cliniche, è stato indotto in coma su valutazione e decisione dell’equipe medica che lo sta seguendo, dal suo arrivo in ospedale a seguito proprio di questa drammatica caduta.

Fonte: ANSA

Felix Garreta con la maglia del Real Betis

Il Betis e il comunicato

Garreta ha offerto una prestazione spettacolare durante l’intera stagione, essendo senza dubbio uno dei giocatori più eccezionali della squadra azzurra, giocando 33 partite e segnando quattro gol ed entrando nel cuore dei tifosi che gli stanno mostrando affetto al pari delle società.

Il club basco, a tale proposito, ha deciso di pubblicare questo comunicato, in merito allo stato di salute del difensore a distanza di una settimana circa dall’accaduto:

“La Società Sportiva Amorebieta riferisce che il calciatore Félix Martí Garreta ha recentemente subito un trauma cranico a seguito di una caduta in ambiente domestico. Il giocatore in prestito dal Real Betis Balompié è ricoverato in ospedale, con prognosi riservata e in attesa di progressione. La SDA resta in costante contatto con la famiglia del calciatore e con il suo club d’origine”.

La carriera di Felix Garreta

Felix è approdato al Real Betis nella stagione 2020/21, è toccato però a Manuel Pellegrini concedere a Garreta l’opportunità di esordire e giocare in Liga, conferendogli fiducia e un attestato di stima.

L’estate scorsa, durante la sessione di calciomercato, è avvenuto il trasferimento con la formula del prestito all’Amorebieta, e in breve tempo è diventato uno dei punti di riferimento per la difesa della squadra basca che, ora, attende e spera nel suo ritorno.