Feranata per Vidal al Boca, Riquelme: "Slot per stranieri occupati"

25-06-2022 12:40

In questi giorni si è iniziato a parlare della soluzione Boca Juniors per Arturo Vidal, in uscita dall‘Inter assieme ad Alexis Sanchez in virtù dei loro stipendi davvero molto elevati.

Oggi però si registra invece una frenata per questa pista, a causa delle parole del vice presidente del club, l’ex centrocampista, Juan Roman Riquelme. Queste le sue parole a TycSports:

“Risposte da Vidal? No, no, non c’è stata risposta, serve pensare alla gara odierna che è davvero difficile, e a quella di martedì che è difficile allo stesso modo. E poi noi abbiamo gli slot per stranieri pieni, e in più il 30 giugno ritorna Hurtado. Dunque già ne avremo uno di troppo. So che se n’è parlato molto di Vidal al Boca, ma così stanno le cose”.

