Il pilota spagnolo ha commentato il suo quarto posto a Baku

30-04-2023 19:09

Fernando Alonso ha commentato con soddisfazione il suo quarto posto a Baku, dietro alla Ferrari di Charles Leclerc: “Per noi è stato il peggiore weekend di quest’anno. E malgrado questo brutto fine settimana, eravamo in lotta per il podio contro la Ferrari, che invece ha avuto uno dei migliori weekend dell’anno”.

“Erano in pole position per la Sprint, in pole position per la gara principale, ed erano solo un secondo davanti a noi”, ha fatto notare l’asturiano.