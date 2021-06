Fernando Alonso punge la Ferrari

E’ bastato poco per far tornare un grande entusiasmo a Fernando Alonso. Non che lo avesse mai perso, ma sicuramente il fatto di aver preceduto le due Rosse al Paul Ricard, ha ringalluzzito non poco il neo alfiere Alpine.

L’ottavo posto conquistato in Francia ha ridato nuovi stimoli a Fernando Alonso, reduce da un GP sicuramente di alto livello, dove si è divertito a lottare con McLaren, AlphaTauri, Ferrari e Aston Martin, avendo ragione delle due Ferrari e del vecchio rivale Vettel su Aston.

Il pilota spagnolo ha parlato del livello della sua monoposto, constatando come la forbice che c’è sul giro secco si riduca drasticamente in gara, soprattutto per quanto riguarda la Ferrari.

“In qualifica le Ferrari sono quattro decimi e a volte anche mezzo secondo più veloci di noi, ma in gara tutto cambia. Su piste come Paul Ricard o Portimao abbiamo dimostrato di avere grandi possibilità di giocarcela alla pari. In tracciati cittadini, invece, sembrano più avvantaggiati loro, come dimostrano le pole position di Leclerc a Montecarlo e Baku – le parole di Fernando raccolte da RaceFans.net – Dobbiamo lavorare tutti insieme per cercare di capire come gestire le gomme. Finire davanti alle Ferrari al Paul Ricard è stata una grande soddisfazione, anche se quello che conta è fare ogni gara quanti più punti possibile”.

OMNISPORT | 24-06-2021 13:09