Ferrara eliminato ad Amici commuove e fa discutere: polemica web

E’ stata la sua ultima volta ma non la dimenticherà. Ciro Ferrara è stato eliminato nella terza puntata di Amici Celebrities, lo show di Maria De Filippi su Canale 5, ma la sua partecipazione ha in parte commosso e in parte irritato i tifosi. L’ex difensore di Napoli e Juventus si è preso i rimproveri di Albano come cantante (dopo le stecche palesi) ma ha ricevuto una piacevole sorpresa.

LA COMMOZIONE – Il momento clou c’è stato quando Maria De Filippi ha letto la lettera scritta dal padre di Ferrara. Maria ha chiamato Ciro al centro dello studio chiedendogli di non voltarsi, andando poi a prendere il padre tra il pubblico. Quando Ciro ha visto suo padre non riusciva a credere ai suoi occhi! “Ti ho fatto io la sorpresa!”, ha esclamato subito papà Ferrara.

LA LETTERA – “L’immagine che ho di te bambino è quella di un piccoletto riccio sempre col pallone sotto al braccio – ha esordito il signor Ferrara nella lettera – Non ho mai pensato che tu potessi diventare un gran calciatore, anche perché da bambino eri così piccoletto che pure i tuoi amici ti consideravano il più scarso e ti mettevano sempre in porta. Voglio chiederti scusa perché non ho condiviso la tua passione per il calcio, io volevo che tu studiassi”.

L’EMOZIONE – Visibilmente emozionato Ferrara ha risposto:“Babbo lo sa che non deve neanche scusarsi ovviamente. Tutto quello che ha fatto lo ha fatto per il mio bene”. Lui non solo pensa di essere molto più bravo di me nel canto, ma mi ha sempre detto che io sono figlio d’arte. Perché lui giocava in porta!”. Poi hanno cantato insieme. Prima di andare via però ha fatto un grande annuncio: Ciro Ferrara diventerà nonno. Sua figlia è in dolce attesa.

LE REAZIONI – Tanti tifosi sui social sono rimasti commossi dalla serata. Tra questi anche il giornalista di gossip Parpiglia: “Voglio usare poche parole per raccontare chi è per me Ciro Ferrara In questi mesi ho scoperto una persona dal cuore immenso. Uno sportivo sano e competitivo anche fuori dal campo di calcio. Un uomo che ama davvero”.

LE CRITICHE – Le polemiche arrivano soprattutto da parte dei tifosi del Napoli, che non gli hanno mai perdonato l’essere andato alla Juve: “L’unica cosa buona che ha fatto è il gol a Stoccarda nella finale coppa uefa 1989 ma per il resto è solo una nullità e un rinnegato” o anche: “Non credo abbia bisogno di soldi. almeno non di quei soldi”, oppure: “Era grande quando era nel NAPOLI, ma come andò nella JUVE… Come uomo non l’ho mai capito… ED ha perso l’azzurro… È rimasto juventino a vita”.

LA DIFESA – Tanti però si schierano in sua difesa o almeno in parte: “Ma quale tristezza? Anzi è anche fortunato che racimola qualche soldino così! L’allenatore non lo sa fare…l’opinionista neanche perché nn sa parlare… quindi?” o ancora: “Ma non ho capito .ma perché ha fatto il buffone? Ferrara è molto serio ed è stato il più forte difensore che io ricordi” e infine: “Si è divertito non credo che il calcio debba essere l’unica ragione di vita ! Non ha fatto il grande fratello o uomini e donne ….Ciro è un genuino ed e soprattutto napoletano ! I buffoni sono altri”.

SPORTEVAI | 06-10-2019 11:11