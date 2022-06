Ferrari: Binotto esalta il talento di Leclerc ma mette le mani avanti

08-06-2022 10:38

La Ferrari, in questa prima fase del Mondiale di F1, ha dimostrato di poter essere molto competitiva. Nonostante qualche errore di troppo, c’è tanta fiducia nelle potenziale del Cavallino. Mattia Binotto, tuttavia, non vuole troppa pressione sulla scuderia.

Ferrari, Binotto ricorda gli obiettivi iniziali

Nonostante il disastro in quel di Monaco, la Ferrari resta in piena corsa per vincere il Mondiale, sia piloti che costruttori. Charles Leclerc è il primo e unico vero avversario di Max Verstappen e la Rossa ha dimostrato di potersela giocare con la Red Bull in termini di prestazioni. Tuttavia, Mattia Binotto mette le mani avanti.

“Noi abbiamo dichiarato che volevamo tornare competitivi nel 2022. Quindi i nostri obiettivi erano e sono di essere competitivi, non di vincere il Mondiale. Sarebbe sbagliato trasformare l’obiettivo in ‘cerchiamo di vincere il campionato perchè siamo competitivi’…”, le parole del team principal della Ferrari alla BBC.

Binotto vede Leclerc Campione del Mondo

Fatta la doverosa precisazione sugli obiettivi della stagione in corso, Mattia Binotto si è soffermato anche su Charles Leclerc, adirato dopo quanto accaduto a Monaco ma vera punta di diamante del Cavallino: “Sapevamo del grande potenziale di Charles. Quando è salito sulla nostra monoposto nel 2019 ha dimostrato di essere forte e talentuoso”.

Il team principal della Rossa prevede un futuro roseo per la prima guida della Ferrari: “Siamo decisamente confidenti che possa diventare un pilota in grado di diventare Campione del Mondo“, la chiosa dello stesso Mattia Binotto che non dimentica il compagno Carlos Sainz, alle prese con qualche problema di troppo in questa prima fase del campionato: “E’ molto veloce, sono abbastanza certo che possa anche lui vincere un Mondiale”.

F1, il prossimo appuntamento è a Baku

Archiviato il GP di Monaco, il circus della F1 si prepara al prossimo impegno in Azerbaijan, sul circuito di Baku. Nelle quattro edizioni disputate sino ad ora, la Ferrari non ha mai vinto (due vittorie per la Red Bull e due per la Mercedes). Un motivo in più per arrivarci al meglio della condizione fisica e mentale. Charles Leclerc vuole riscattare il passo falso a casa sua.